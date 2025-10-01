Ludwig et le rhino

Ludwig pose sans cesse des questions et a réponse à tout... " A qui tu parles ? " lui demande un soir son papa. " Au rhinocéros. " Le papa s'étonne : " Il n'y a pas de rhinocéros dans la chambre, à part peut-être dans ton imagination. " " Mais si, juste derrière toi. " Et en effet lecteurs et lectrices voient une corne dépasser de la porte. C'est parti pour un jeu de cache-cache dans la maison ! Tout y passe : le placard, le lit, le bureau... Le père qui n'y voit goutte argumente : " C'est impossible ", l'enfant insiste : " Prouve-le ! " Mais comment prouver l'existence de ce qu'on ne voit pas ? Fatigué, le papa finit par soupirer : " Qu'allons-nous faire de toi ? " " Un philosophe, tiens ! " répond le garçon.