Vacances intergalactiques

La famille Looping part en vacances ! Mais pas n'importe où : dans l'espace. A bord de leur beau vaisseau rouge de location, les parents et leurs trois enfants vont emprunter la Grande Ceinture d'astéroïdes, se baigner sur l'anneau de Saturne, visiter la Planète potagère aux fleurs porte-bonheur et l'astre sucré recouvert de bonbons - ou encore assister à un combat de robots-catcheurs et explorer le Jardin préhistorique peuplé de dinosaures. Mais ils devront aussi faire attention aux six Grincheux qui adorent gâcher les vacances des autres, et repérer les quatre gardes de la galaxie cachés ici ou là. Avec quatre niveaux de quêtes pour chacune des douze planches au feutre dans le style vif et coloré qui a fait le succès international de Chevaleresse !