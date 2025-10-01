Inscription
#Beaux livres

Vacances intergalactiques

François Goupil

ActuaLitté
La famille Looping part en vacances ! Mais pas n'importe où : dans l'espace. A bord de leur beau vaisseau rouge de location, les parents et leurs trois enfants vont emprunter la Grande Ceinture d'astéroïdes, se baigner sur l'anneau de Saturne, visiter la Planète potagère aux fleurs porte-bonheur et l'astre sucré recouvert de bonbons - ou encore assister à un combat de robots-catcheurs et explorer le Jardin préhistorique peuplé de dinosaures. Mais ils devront aussi faire attention aux six Grincheux qui adorent gâcher les vacances des autres, et repérer les quatre gardes de la galaxie cachés ici ou là. Avec quatre niveaux de quêtes pour chacune des douze planches au feutre dans le style vif et coloré qui a fait le succès international de Chevaleresse !

Par François Goupil
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

François Goupil

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Livres-jeux

Vacances intergalactiques

François Goupil

Paru le 01/10/2025

32 pages

Sarbacane Editions

16,90 €

ActuaLitté
9791040807674
© Notice établie par ORB
