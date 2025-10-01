Inscription
#Imaginaire

Béril en bataille

Adèle Maury

Béril est né dans une campagne vide d'hommes et d'enfants. Quand son père, berger, emmène ses chèvres paître sur les collines voisines, le petit garçon va jouer avec ses amis, Coltaire le lièvre, et Anour la coccinelle, avec qui lui seul a le pouvoir de communiquer. Il se rend vite compte que les bêtes vieillissent plus vite que lui et que leur espérance de vie est plus courte que la sienne. Alors, arrivé à l'âge qu'on dit adulte, le deuil et la solitude lui font perdre toute aptitude à parler avec les animaux. Sans repère et curieux du monde des humains et des villes auquel il n'a jamais vraiment eu accès, Béril devra trouver sa voie : reprendre la ferme familiale ou voler de ses propres ailes ?

|

Auteur

Adèle Maury

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Divers

Béril en bataille

Adèle Maury

Paru le 01/10/2025

192 pages

Sarbacane Editions

26,00 €

9791040805816
