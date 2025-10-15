Ulysse , Athéna et les autres

Dans cet ouvrage complet et accessible, Camille Jouneaux revient sur les fondamentaux de la mythologie en racontant des mythes célèbres et moins célèbres illustrés par la peinture, de Botticelli à Chagall en passant par Rubens et Artemisia Gentileschi. Chaque peinture est contextualisée par le récit du mythe qui l'a inspirée, par des repères dans la littérature antique et par un décryptage pas à pas, donnant au lecteur toutes les clés pour comprendre la mythologie et pour la reconnaître. Le livre comprend également de nombreuses pages thématiques, qui dressent le portrait des divinités, des héros et des créatures qui peuplent le monde gréco-romain, et qui récapitulent les grandes épopées antiques, de l'Iliade à l'Enéide. Enrichi d'une iconographie soigneusement sélectionnée, cet ouvrage s'adresse autant aux débutants qui veulent apprendre les bases, qu'aux passionnés qui souhaitent enrichir leurs connaissances. Une plongée fascinante dans la peinture et les mythes !