#Roman francophone

Ulysse , Athéna et les autres

Camille Jouneaux

ActuaLitté
Dans cet ouvrage complet et accessible, Camille Jouneaux revient sur les fondamentaux de la mythologie en racontant des mythes célèbres et moins célèbres illustrés par la peinture, de Botticelli à Chagall en passant par Rubens et Artemisia Gentileschi. Chaque peinture est contextualisée par le récit du mythe qui l'a inspirée, par des repères dans la littérature antique et par un décryptage pas à pas, donnant au lecteur toutes les clés pour comprendre la mythologie et pour la reconnaître. Le livre comprend également de nombreuses pages thématiques, qui dressent le portrait des divinités, des héros et des créatures qui peuplent le monde gréco-romain, et qui récapitulent les grandes épopées antiques, de l'Iliade à l'Enéide. Enrichi d'une iconographie soigneusement sélectionnée, cet ouvrage s'adresse autant aux débutants qui veulent apprendre les bases, qu'aux passionnés qui souhaitent enrichir leurs connaissances. Une plongée fascinante dans la peinture et les mythes !

Par Camille Jouneaux
Chez Editions du Chêne

|

Auteur

Camille Jouneaux

Editeur

Editions du Chêne

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Ulysse , Athéna et les autres par Camille Jouneaux

Commenter ce livre

 

Ulysse , Athéna et les autres

Camille Jouneaux

Paru le 15/10/2025

360 pages

Editions du Chêne

35,00 €

ActuaLitté
9782812321733
© Notice établie par ORB
