Nostalgique, Matt Murdock replonge dans ses souvenirs et revit les débuts de Daredevil, à l'époque où il portait son costume jaune et noir. La chute de son père, "Battling" Jack Murdock, l'accident qui lui a donné ses pouvoirs, ses premiers pas de justicier... et sa rencontre avec la belle Karen Page. Tandem incontournable des comics, Jeph Loeb et Tim Sale ont signé des oeuvres majeures aussi bien chez Marvel que chez la Distinguée Concurrence. Avec l'entrée de Daredevil : Jaune dans la collection MARVEL MUST-HAVE, c'est toute la "palette de couleurs" du duo qui est désormais réunie : Spider-Man : Bleu, Hulk : Gris, Captain America : Blanc... et maintenant Daredevil : Jaune.