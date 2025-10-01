Inscription
Daredevil Jaune

Jeph Loeb, Tim Sale

Nostalgique, Matt Murdock replonge dans ses souvenirs et revit les débuts de Daredevil, à l'époque où il portait son costume jaune et noir. La chute de son père, "Battling" Jack Murdock, l'accident qui lui a donné ses pouvoirs, ses premiers pas de justicier... et sa rencontre avec la belle Karen Page. Tandem incontournable des comics, Jeph Loeb et Tim Sale ont signé des oeuvres majeures aussi bien chez Marvel que chez la Distinguée Concurrence. Avec l'entrée de Daredevil : Jaune dans la collection MARVEL MUST-HAVE, c'est toute la "palette de couleurs" du duo qui est désormais réunie : Spider-Man : Bleu, Hulk : Gris, Captain America : Blanc... et maintenant Daredevil : Jaune.

Par Jeph Loeb, Tim Sale
Chez Panini comics

Auteur

Jeph Loeb, Tim Sale

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Daredevil Jaune

Jeph Loeb

Paru le 01/10/2025

Panini comics

20,99 €

9791039139335
