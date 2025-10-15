Cervin le roi oublié Tome 1

Trahi par l'empire d'Iria, le royaume de Hellenthal tombe... mais sa chute marque également l'avènement du dragon maléfique que le pays du roi Cervin entravait depuis des temps ancestraux. Arsinoé, la fille du bon roi, s'interpose en usant d'un pouvoir divin pour neutraliser la créature en échange d'une lourde contrepartie : tous ses souvenirs de son père. Dépossédés de leur patrie et de leur famille, le roi déchu et la princesse amnésique voyagent en quête de renaissance afin d'arracher leur royaume des griffes du prince irien Kontrano et de ses sbires...