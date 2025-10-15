Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Cervin le roi oublié Tome 1

Kousuke Hamada

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trahi par l'empire d'Iria, le royaume de Hellenthal tombe... mais sa chute marque également l'avènement du dragon maléfique que le pays du roi Cervin entravait depuis des temps ancestraux. Arsinoé, la fille du bon roi, s'interpose en usant d'un pouvoir divin pour neutraliser la créature en échange d'une lourde contrepartie : tous ses souvenirs de son père. Dépossédés de leur patrie et de leur famille, le roi déchu et la princesse amnésique voyagent en quête de renaissance afin d'arracher leur royaume des griffes du prince irien Kontrano et de ses sbires...

Par Kousuke Hamada
Chez Pika Edition

|

Auteur

Kousuke Hamada

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cervin le roi oublié Tome 1 par Kousuke Hamada

Commenter ce livre

 

Cervin le roi oublié Tome 1

Kousuke Hamada

Paru le 15/10/2025

228 pages

Pika Edition

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811692438
9782811692438
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.