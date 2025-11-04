Quand Vicky débarque à Berkton pour sa rentrée universitaire, elle est loin d'imaginer ce qui l'attend. Nouvelle coloc, nouvelle ville, nouvelle vie... Tout semble parfait. Sauf que sa colocataire, Ambre, cache bien des secrets, à commencer par un frère aussi séduisant que dangereux. Adrian est l'Alpha des Sons of the Moon, il a fait de la loyauté et du contrôle ses règles d'or. Rien ni personne ne vient perturber son territoire. Jusqu'à Vicky. Entre eux, l'attirance est immédiate, électrique... et totalement interdite. Car dans l'ombre, une guerre gronde. Une autre meute menace l'équilibre fragile de Berkton. Les tensions montent, les morts s'accumulent, et Vicky est au mauvais endroit, au pire moment. Pris entre rivalité, désir et loyautés familiales, Vicky et Adrian seront-ils prêts à tout risquer pour suivre leur attirance... ou y renoncer pour survivre ?