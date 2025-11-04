Inscription
#Roman francophone

Sons of the Moon

Emma Léane

ActuaLitté
Quand Vicky débarque à Berkton pour sa rentrée universitaire, elle est loin d'imaginer ce qui l'attend. Nouvelle coloc, nouvelle ville, nouvelle vie... Tout semble parfait. Sauf que sa colocataire, Ambre, cache bien des secrets, à commencer par un frère aussi séduisant que dangereux. Adrian est l'Alpha des Sons of the Moon, il a fait de la loyauté et du contrôle ses règles d'or. Rien ni personne ne vient perturber son territoire. Jusqu'à Vicky. Entre eux, l'attirance est immédiate, électrique... et totalement interdite. Car dans l'ombre, une guerre gronde. Une autre meute menace l'équilibre fragile de Berkton. Les tensions montent, les morts s'accumulent, et Vicky est au mauvais endroit, au pire moment. Pris entre rivalité, désir et loyautés familiales, Vicky et Adrian seront-ils prêts à tout risquer pour suivre leur attirance... ou y renoncer pour survivre ?

Par Emma Léane
Chez Editions Sharon Kena

|

Auteur

Emma Léane

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Retrouver tous les articles sur Sons of the Moon par Emma Léane

Commenter ce livre

 

Sons of the Moon

Emma Léane

Paru le 04/11/2025

248 pages

Editions Sharon Kena

16,50 €

ActuaLitté
9782819113089
