En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le chant de l'hiver

Patricia Briggs, Sophie Barthélémy

ActuaLitté
Dans le monde surnaturel, il existe des créatures qui appartiennent à l'hiver. Mercy n'en fait pas partie mais, en véritable coyote, elle sait s'adapter. Son compagnon, Adam, dirige la meute du bassin du Columbia, qui a pour mission de protéger les habitants des Tri-Cities. Une lourde responsabilité gourmande en temps et en énergie. C'est pourquoi quand il devient évident que son frère Gary a besoin d'aide, Mercy a l'intention de se rendre seule dans le Montana. Mais Adam ne laisserait jamais sa compagne aller au-devant du danger sans lui. Bloqués par une tempête d'une violence extraordinaire, Mercy et Adam se retrouvent piégés dans une auberge perdue au milieu des montagnes, où ils découvrent que les difficultés de Gary ne représentent qu'une infime partie d'un problème bien plus grave. Une magie ancienne est à l'oeuvre et, à moins de réussir à la contrer, elle pourrait bien provoquer la fin du monde... " J'adore ces livres. " Charlaine Harris, autrice de True Blood

Par Patricia Briggs, Sophie Barthélémy
Chez Milady

|

Auteur

Patricia Briggs, Sophie Barthélémy

Editeur

Milady

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Le chant de l'hiver

Patricia Briggs trad. Sophie Barthélémy

Paru le 15/10/2025

480 pages

Milady

8,95 €

ActuaLitté
9782811222635
