50 destinations nature

Michel Fonovich, Sandrine Mercier

La planète regorge de territoires sauvages encore préservés du tourisme de masse. Plongez au coeur du bush australien, partez en exploration polaire aux confins de la Norvège, découvrez les trésors insoupçonnés des parcs nationaux du Botswana... autant d'expériences incroyables et de destinations à couper le souffle pour se ressourcer et se reconnecter à la nature le temps d'un week-end ou d'un plus long séjour. Un beau-livre d'inspiration illustré de photos de paysages époustouflants, dévoilant les beautés des montagnes, déserts, îles, fleuves, canyons et autres curiosités géologiques... des 5 continents. Pour chaque destination, à la façon d'un cahier de voyages : Des expériences authentiques, les étapes détaillées jour par jour, des rencontres de locaux... Infos pratiques pour bien préparer son séjour (quand, comment partir et avec qui partir ? ). Des expériences inédites : Antarctique (croisière glaçons), Botswana, géants de Djibouti, Georgie, La Dominique (île au trésor), Philippines (île de Coron), Seychelles (en voilier), Congo (safari gorilles).

Genre

Beauté du monde

50 destinations nature

Paru le 15/10/2025

279 pages

35,00 €

9782810441990
