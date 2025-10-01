Après avoir sauvé sa soeur Scarlett d'un mariage désastreux, Donatella reçoit la lettre d'un mystérieux ami avec qui elle passe un marché. Si elle lui livre le vrai nom de Légende, le maître du jeu Caraval, il l'aidera à retrouver Paloma, leur mère, qu'elles n'ont pas vue depuis huit ans. Mais si elle ne respecte pas son engagement, la jeune fille perdra tout ce qui compte pour elle, peut-être même sa vie. Quand une nouvelle édition du jeu est organisée à Valenda pour les 70 ans de l'impératrice Elantine, Donatella doit y participer pour remplir sa mission. Dès son arrivée, les ennuis commencent... La jeune fille devra faire preuve de ruse et de courage afin de gagner cette nouvelle partie. Une nouvelle plongée captivante dans l'univers de Caraval Ce deuxième tome poursuit la saga emblématique de romantasy qui mêle aventure, magie et secrets. L'intrigue, riche en rebondissements et en mystères, invite à explorer les jeux d'ombre et de lumière ; à Caraval, personne n'est vraiment ce qu'il paraît... Un voyage enchanteur où se mêlent mystère et émotions LEGENDARY prolonge l'histoire palpitante du premier tome. Cette nouvelle édition cartonnée, agrémentée de paillettes, d'un jaspage et d'un signet offre une lecture aussi captivante que sensible. Parfait pour les amateurs de fantasy et romance, Legendary est le deuxième tome de la saga de Stephanie Garber, autrice reconnue dans le monde entier.