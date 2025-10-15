Inscription
#Beaux livres

Au coeur des abbayes

Renée Grimaud

ActuaLitté
Cluny, Fontenay, Jumièges, Vézelay, Sénanque, Port-Royal, le Mont-Saint-Michel... La France compte plus de 800 abbayes ! Toutes fascinent par leur passé glorieux et mouvementé, leur architecture majestueuse, sans oublier leurs traditions et leur artisanat séculaires. Renée Grimaud vous invite à découvrir ce fabuleux patrimoine et en révèle toute la beauté à travers une sélection de monastères ayant marqué l'histoire et inspiré de grands personnages, comme Aliénor d'Aquitaine ou Saint-Louis. Partez pour un voyage empreint de spiritualité, au coeur de ces monuments " hors du monde " régis par des règles monastiques propres à chaque ordre : cisterciens, bénédictins, chartreux... Riche de photographies et de documents anciens, cet ouvrage passionnant célèbre la quiétude de ces lieux nimbés de secrets et de légendes qui, aujourd'hui encore, recèlent de magnifiques trésors.

Par Renée Grimaud
Chez Editions Prisma

|

Auteur

Renée Grimaud

Editeur

Editions Prisma

Genre

Grandes réalisations

Au coeur des abbayes

Renée Grimaud

Paru le 15/10/2025

208 pages

Editions Prisma

29,95 €

ActuaLitté
9782810441983
