Au coeur des abbayes

Cluny, Fontenay, Jumièges, Vézelay, Sénanque, Port-Royal, le Mont-Saint-Michel... La France compte plus de 800 abbayes ! Toutes fascinent par leur passé glorieux et mouvementé, leur architecture majestueuse, sans oublier leurs traditions et leur artisanat séculaires. Renée Grimaud vous invite à découvrir ce fabuleux patrimoine et en révèle toute la beauté à travers une sélection de monastères ayant marqué l'histoire et inspiré de grands personnages, comme Aliénor d'Aquitaine ou Saint-Louis. Partez pour un voyage empreint de spiritualité, au coeur de ces monuments " hors du monde " régis par des règles monastiques propres à chaque ordre : cisterciens, bénédictins, chartreux... Riche de photographies et de documents anciens, cet ouvrage passionnant célèbre la quiétude de ces lieux nimbés de secrets et de légendes qui, aujourd'hui encore, recèlent de magnifiques trésors.