Histoire médiévale

La collection 100% Réussite CAPES, à destination des étudiants de licence, propose des manuels sur les thèmes au programme du CAPES d'histoire-géographie. Dans chaque ouvrage, on trouve : - Des cours complets sous forme de chapitres structurés ; - Des fiches pour retenir l'essentiel ; - Des mises au point historiographiques, du vocabulaire et des zooms pour découvrir les notions, les acteurs et les événements ; - Des pistes bibliographiques et numériques pour approfondir ; - Des méthodes détaillées pour réussir les épreuves ; - De nombreux sujets corrigés pour s'entraîner. Contacts et conflits en Méditerranée, VIe-XIIIe siècles Du VIe au XIIIe siècle, la Méditerranée est l'objet de compétitions entre l'Occident latin, l'Orient grec et le monde arabo-musulman qui s'y installe à partir du VIIe siècle. Jusqu'au XIIIe siècle, elle permet un jeu complexe de conflits, de mobilité et d'émulation qui oblige les peuples, les langues et les religions à un brassage conduisant ces anciens mondes vers la modernité. Société, Eglise et pouvoir politique dans l'Occident médiéval, XIe-XVe siècles Panorama synthétique de l'Occident médiéval du XIe au XVe siècle, le second thème explore les interactions entre structures sociales, institutions ecclésiales et formes d'autorité, du temps de la féodalité à l'émergence des Etats.