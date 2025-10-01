Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La ritournelle des rêves

Carine Bruy, Katarina Widholm

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La saga phénomène aux 700 000 lecteurs continue... Un délice ! 1949. Betty célèbre ses trente ans entourée de ses proches, son époux et ses enfants. Heureuse gérante d'une librairie et d'une maison d'édition, la jeune femme est bien occupée. Elle trouve néanmoins le temps de passer son permis de conduire puisque, bientôt, la famille part camper dans le Hälsingland. Mais la vie n'épargne pas Betty très longtemps. Les soucis financiers s'accumulent, Viola met brutalement fin à leur amitié, et son plus jeune frère, Pelle, lui donne du fil à retordre. Si encore Olof était là pour la soutenir ! Or, son mari, enfermé dans le déni de sa maladie, s'éloigne d'elle. Et l'écart entre eux se creuse davantage lorsque Martin Fischer, le père biologique de Martina, revient dans la vie de Betty... Traduit du suédois par Carine Bruy A propos de l'autrice Katarina Widholm est née en 1961 dans le Hälsingland. Elle s'est lancée dans l'écriture avec des livres pour enfants. La Fille du Hälsingland est son premier roman pour adultes. Cette saga familiale, dont La Ritournelle des rêves est le troisième tome, a déjà convaincu plus de 700 000 lecteurs en Suède. "Une saga captivante". Blog Liseuse Hyperfertile "Le parcours d'une femme courageuse et indépendante, ayant parcouru un sacré bout de chemin, dans la Suède des années 1940". Blog La bibliothèque de Marjorie

Par Carine Bruy, Katarina Widholm
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Carine Bruy, Katarina Widholm

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature scandinave

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La ritournelle des rêves par Carine Bruy, Katarina Widholm

Commenter ce livre

 

La ritournelle des rêves

Katarina Widholm trad. Carine Bruy

Paru le 01/10/2025

496 pages

HarperCollins France

9,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033923800
9791033923800
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.