La saga phénomène aux 700 000 lecteurs continue... Un délice ! 1949. Betty célèbre ses trente ans entourée de ses proches, son époux et ses enfants. Heureuse gérante d'une librairie et d'une maison d'édition, la jeune femme est bien occupée. Elle trouve néanmoins le temps de passer son permis de conduire puisque, bientôt, la famille part camper dans le Hälsingland. Mais la vie n'épargne pas Betty très longtemps. Les soucis financiers s'accumulent, Viola met brutalement fin à leur amitié, et son plus jeune frère, Pelle, lui donne du fil à retordre. Si encore Olof était là pour la soutenir ! Or, son mari, enfermé dans le déni de sa maladie, s'éloigne d'elle. Et l'écart entre eux se creuse davantage lorsque Martin Fischer, le père biologique de Martina, revient dans la vie de Betty... Traduit du suédois par Carine Bruy A propos de l'autrice Katarina Widholm est née en 1961 dans le Hälsingland. Elle s'est lancée dans l'écriture avec des livres pour enfants. La Fille du Hälsingland est son premier roman pour adultes. Cette saga familiale, dont La Ritournelle des rêves est le troisième tome, a déjà convaincu plus de 700 000 lecteurs en Suède. "Une saga captivante". Blog Liseuse Hyperfertile "Le parcours d'une femme courageuse et indépendante, ayant parcouru un sacré bout de chemin, dans la Suède des années 1940". Blog La bibliothèque de Marjorie