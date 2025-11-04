Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Louis XV

Frédéric Bidouze

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Louis XV naît le 15 février 1710, à Versailles, dans les derniers feux du long règne de son arrière-grand-père. Seul survivant des descendants mâles de Louis XIV, il devient à cinq ans, lors de son accession au trône, celui en qui résident tous les espoirs de continuité d'une dynastie capétienne vieille de huit siècles, sûre de ses institutions et de ses traditions. En faisant le récit de son règne (1715-1774), on éprouve pourtant un sentiment général de dégradation de la monarchie, de ses rites, de la Cour et de son étiquette, en même temps qu'une douce sensation que tout va changer sous l'impulsion des Lumières, à la portée de tous les Français. Suivre la vie de Louis XV, ce roi très instruit et bien préparé à son métier, mais au caractère ombrageux et modeste, à l'esprit libertin si diffamé, c'est être spectateur des contradictions grandissantes d'une époque. C'est à la fois l'empire des arts et des lettres, le temps des routes et de la cartographie, l'époque du faste versaillais dont on vante partout dans le monde l'éclat, et celui de contestations chroniques venues de ses sujets, avides de libertés, d'informations et d'élévation sociale, celui d'un déplacement du centre de gravité du royaume vers Paris, d'un transfert de la souveraineté du roi vers la souveraineté de la nation. Ce roi tour à tour " Bien Aimé " puis " Mal Aimé " est à l'image de ces bouleversements politiques et sociaux qui essaiment en ce XVIIIe siècle bouillonnant, à la fois rayonnants et glorieux, et sombres et déclinants. Derrière le mythe Louis XV, se cache une histoire passionnelle des Français autour des représentations de l'ordre et de la liberté.

Par Frédéric Bidouze
Chez Ellipses

|

Auteur

Frédéric Bidouze

Editeur

Ellipses

Genre

XVIIe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Louis XV par Frédéric Bidouze

Commenter ce livre

 

Louis XV

Frédéric Bidouze

Paru le 04/11/2025

416 pages

Ellipses

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340109117
9782340109117
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.