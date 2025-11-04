Louis XV naît le 15 février 1710, à Versailles, dans les derniers feux du long règne de son arrière-grand-père. Seul survivant des descendants mâles de Louis XIV, il devient à cinq ans, lors de son accession au trône, celui en qui résident tous les espoirs de continuité d'une dynastie capétienne vieille de huit siècles, sûre de ses institutions et de ses traditions. En faisant le récit de son règne (1715-1774), on éprouve pourtant un sentiment général de dégradation de la monarchie, de ses rites, de la Cour et de son étiquette, en même temps qu'une douce sensation que tout va changer sous l'impulsion des Lumières, à la portée de tous les Français. Suivre la vie de Louis XV, ce roi très instruit et bien préparé à son métier, mais au caractère ombrageux et modeste, à l'esprit libertin si diffamé, c'est être spectateur des contradictions grandissantes d'une époque. C'est à la fois l'empire des arts et des lettres, le temps des routes et de la cartographie, l'époque du faste versaillais dont on vante partout dans le monde l'éclat, et celui de contestations chroniques venues de ses sujets, avides de libertés, d'informations et d'élévation sociale, celui d'un déplacement du centre de gravité du royaume vers Paris, d'un transfert de la souveraineté du roi vers la souveraineté de la nation. Ce roi tour à tour " Bien Aimé " puis " Mal Aimé " est à l'image de ces bouleversements politiques et sociaux qui essaiment en ce XVIIIe siècle bouillonnant, à la fois rayonnants et glorieux, et sombres et déclinants. Derrière le mythe Louis XV, se cache une histoire passionnelle des Français autour des représentations de l'ordre et de la liberté.