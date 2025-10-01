Calendrier des plus beaux arbres de France

Certains arbres ont une longévité exceptionnelle et sont dotés d'une personnalité pleine de charisme. Le Pèlerin propose pour l'année 2026 un nouveau calendrier qui est une ode aux arbres. Chaque mois est accompagné par un arbre extraordinaire d'une région de France. Remarquable pour sa beauté, sa longévité ou pour une rencontre entre l'arbre et les hommes. Repérés par des passionnés, photographiés par des professionnels, ces arbres exceptionnels ont été élus tour à tour vainqueurs du concours national " Arbre de l'année " depuis 2011. Ils vous accompagneront de mois en mois tout au long de 2026. En partenariat avec le concours national "Arbre de l'année 2025" organisé par le magazine Terre Sauvage.