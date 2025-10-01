Inscription
Mes petits animaux

Xavier Deneux

Un livre-tissu dans la collection Blanc Noir signée Xavier Deneux. Un premier imagier des animaux Les adorables illustrations de Xavier Deneux représentent différents animaux : l'ours, le pingouin, l'écureuil, le hibou, la grenouille et le poisson. L'utilisation d'un fort contraste de couleur permet de stimuler l'éveil visuel de bébé. Un livre-tissu pour l'éveil de bébé Un objet d'éveil sensoriel riche : du tissu doux, du papier crissant dans les pages, des onglets à motifs en tissu. Bébé peut emporter le livre partout grâce à la petite poignée en tissu adaptée pour ses petites mains.

Par Xavier Deneux
Chez Tourbillon

|

Auteur

Xavier Deneux

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Mes petits animaux

Xavier Deneux

Paru le 01/10/2025

6 pages

Tourbillon

11,90 €

9791027613410
