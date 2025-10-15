The Dragon Waiting

Dans une Europe fragilisée par la Guerre des Deux Roses, les complots sont légion. L'Empire byzantin, plus puissant que jamais, place patiemment ses pions... A première vue, un magicien gallois, une médecin florentine, un mercenaire gaulois et un vampire n'ont aucune raison de cheminer ensemble mais, en ces temps troublés, les plus improbables alliances peuvent se nouer. Des Alpes au pays de Galles, Hywel, Cynthia, Dimitrios et Gregory n'hésiteront pas à se battre et à intriguer pour installer le duc de Gloucester sur le trône d'Angleterre... quitte à tout perdre.