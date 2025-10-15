Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

The Dragon Waiting

Thibaud Eliroff, John M. Ford

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans une Europe fragilisée par la Guerre des Deux Roses, les complots sont légion. L'Empire byzantin, plus puissant que jamais, place patiemment ses pions... A première vue, un magicien gallois, une médecin florentine, un mercenaire gaulois et un vampire n'ont aucune raison de cheminer ensemble mais, en ces temps troublés, les plus improbables alliances peuvent se nouer. Des Alpes au pays de Galles, Hywel, Cynthia, Dimitrios et Gregory n'hésiteront pas à se battre et à intriguer pour installer le duc de Gloucester sur le trône d'Angleterre... quitte à tout perdre.

Par Thibaud Eliroff, John M. Ford
Chez Pygmalion

|

Auteur

Thibaud Eliroff, John M. Ford

Editeur

Pygmalion

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Dragon Waiting par Thibaud Eliroff, John M. Ford

Commenter ce livre

 

The Dragon Waiting

John M. Ford trad. Thibaud Eliroff

Paru le 15/10/2025

507 pages

Pygmalion

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782756435329
9782756435329
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.