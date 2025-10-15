Inscription
La paresse

Ana Huang

ActuaLitté
Il n'a jamais désiré quelqu'un au point de lui courir après... jusqu'à ce qu'il la rencontre. Charmant, désinvolte et incroyablement riche, Xavier Castillo a le monde à ses pieds. Il ne montre aucun intérêt à reprendre l'empire familial - au grand dam de son père -, ce qui n'empêche pas les femmes de se jeter sur lui... Sauf si la femme en question est son attachée presse. Rien ne l'amuse plus que de la pousser à bout, mais lorsqu'une tragédie les rapproche, il doit faire face à l'incertitude de son avenir et au constat que la seule personne insensible à ses charmes est celle qu'il désire vraiment. Ravissante, intelligente et ambitieuse, Sloane Kensington est une des attachées presse les plus réputées de New York, qui a l'habitude de traiter avec des clients difficiles. Cependant, aucun ne l'exaspère ou ne l'attire plus, qu'un certain héritier milliardaire, aux fossettes ridicules et à la nonchalance légendaire. Bien qu'elle soit obligée de travailler avec lui, elle n'en tombera jamais amoureuse... Peu importe qu'il fasse battre son coeur un peu trop vite ou qu'il soit en réalité quelqu'un d'attentionné sous ses airs de fêtard. C'est son client, et c'est tout ce qu'il sera pour elle. Enfin, presque...

Par Ana Huang
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Ana Huang

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

La paresse

Ana Huang

Paru le 15/10/2025

504 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

9782755679731
