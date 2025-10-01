Tout ce qui est dehors n'est plus dedans

Qu'est-ce que ça fait, d'être mère ? Avec un sens de la formule qui fait mouche et une énergie mordante, Bérénice Bourgueil transforme son quotidien de mère au foyer en fresque drôle et universelle. A travers une succession de chapitres sincères, parfois trash, souvent bouleversants, elle raconte l'épuisement, la tendresse, les fantasmes d'évasion, les ratés, les moments de grâce - bref, toute l'ambivalence d'un rôle aussi magnifique qu'écrasant. A lire comme une confession coup de poing, un journal de bord hilarant, un cri d'amour déguisé en crise de nerfs.