Tout ce qui est dehors n'est plus dedans

Berenice Bourgueil

Qu'est-ce que ça fait, d'être mère ? Avec un sens de la formule qui fait mouche et une énergie mordante, Bérénice Bourgueil transforme son quotidien de mère au foyer en fresque drôle et universelle. A travers une succession de chapitres sincères, parfois trash, souvent bouleversants, elle raconte l'épuisement, la tendresse, les fantasmes d'évasion, les ratés, les moments de grâce - bref, toute l'ambivalence d'un rôle aussi magnifique qu'écrasant. A lire comme une confession coup de poing, un journal de bord hilarant, un cri d'amour déguisé en crise de nerfs.

Par Berenice Bourgueil
Chez Kennes

Auteur

Berenice Bourgueil

Editeur

Kennes

Genre

Littérature française

Tout ce qui est dehors n'est plus dedans

Berenice Bourgueil

Paru le 01/10/2025

200 pages

Kennes

15,95 €

9782931300237
