Trilogie brindeau : les eclaireurs (tome i)

Sarah Burlet

ActuaLitté
La Fortune. Elle réside en chacun de nous. Pourtant, seule une infime partie de la population peut l'utiliser sous forme de divers Talents : visions, clairaudience, pensées liées... Dans les années 30, Madeleine Brindeau a employé ses visions pour tenter de démasquer le "Tueur aux Jonquilles", qui faisait trembler Paris. Des décennies plus tard, Baptiste essaie d'empêcher une mort prédite par sa meilleure amie. Il se retrouve malgré lui le suspect principal d'une affaire de meurtres. Enfreignant le Pacte des Eclaireurs, Madeleine et Baptiste scellent leur destinée à travers l'espace, et le temps.

Par Sarah Burlet
Chez Panthère Editions

|

Auteur

Sarah Burlet

Editeur

Panthère Editions

Genre

Thrillers

Trilogie brindeau : les eclaireurs (tome i)

Sarah Burlet

Paru le 01/10/2025

Panthère Editions

22,00 €

ActuaLitté
9782931212196
