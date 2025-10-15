Inscription
Pierre qui roule n'amasse pas mousse

Marie Malcurat, by.bm

Félicie et son frère Guillaume vivent à Versailles au temps du Roi-Soleil et passent du temps dans les jardins. Ils se lancent le défi de créer une nouvelle variété de fleur pour leur maman. Félicie l'impétueuse décide d'aller chercher en Hollande un bulbe époustouflant tandis que Guillaume, sage et posé, va travailler avec l'horticulteur de Versailles. Feront-ils, l'un et l'autre, preuve d'assez de persévérance, en écoutant les conseils qu'on leur donne, pour réussir à relever ce défi ? Car "pierre qui roule n'amasse pas mousse" et l'on n'arrive à rien en se dispersant !

Chez Pierre Téqui (Editions)

Pierre qui roule n'amasse pas mousse

Paru le 15/10/2025

32 pages

14,90 €

