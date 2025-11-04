Inscription
#Essais

Spé Maths 1re

Cédric Thomas

ActuaLitté
Cet ouvrage regroupe 15 sujets-type corrigés et prépare les élèves de 1re Spé Maths à la réussite de l'épreuve anticipée de Mathématiques du Bac. Il comprend en tout 180 questions de type QCM sur l'ensemble des automatismes à maîtriser et 30 exercices de synthèse évaluant tous les chapitres et les savoir-faire fondamentaux. Le jour du Bac, ces exercices sont notés respectivement sur 6 et 14 points. Les corrigés détaillés de ce livre comportent des représentations graphiques, mais aussi : - des rappels de cours ; - des points méthodologiques ; - des astuces calculatoires pour mener un calcul efficacement sans utiliser la calculatrice ; - des remarques et approfondissements pour enrichir la réflexion autour d'une question ; - des mises en garde lorsqu'il y a un risque particulier d'erreur ou de confusion.

Par Cédric Thomas
Chez Ellipses

|

Auteur

Cédric Thomas

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques

Spé Maths 1re

Cédric Thomas

Paru le 04/11/2025

230 pages

Ellipses

16,00 €

ActuaLitté
9782340111509
