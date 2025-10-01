Cette série raconte les jeunes années tumultueuses de Bertrand de Montbard, futur maître d'armes de Gondemar de Rossal, admis au Temple contre son gré, envoyé en Terre sainte, puis entraîné dans un complot contre l'Eglise. Sous l'influence des Familles Fondatrices, qui joueront ensuite un rôle dans Damné et dans Vérité, un important secret doit être protégé. Toutefois, un vaste complot menace la vie du jeune templier, ainsi que celle de tous ceux qui s'approchent trop près d'objets dont ils n'auraient jamais pu imaginer l'existence quelques années plus tôt. Emporté dans le tourbillon des combats, Bertrand de Montbard devra faire preuve de courage et de renoncement pour mener à bien la mission qu'on lui a imposée. Il se prépare donc, non sans appréhension, au destin qu'on lui a prédit : aimer et dompter un démon.