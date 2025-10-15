Construire l'organisation résonante

La crise sanitaire sans précédent que nous traversons a révélé combien il est important, pour un Dirigeant et son équipe, de bien connaître le fonctionnement intime de son entreprise. Le Modèle de Résonance Systémique (MRS) offre un point de vue global sur les composantes universelles d'une Organisation, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une association, d'un club ou, à une échelle plus large, d'une ville, d'un pays, d'un continent. Avec sa connaissance pointue du corps humain (pas seulement de l'anatomie), l'ostéopathe dispose de leviers d'action étonnants ! Et si cette douleur récurrente au genou droit était liée à des tensions situées au niveau des vertèbres cervicales ? Inutile de continuer à prendre des anti-inflammatoires si la cause du dysfonctionnement est située ailleurs... parfois loin du symptôme. Il en va de même pour une Organisation. Prendre en compte la complexité du système et les interconnexions entre ses composantes offre des clés de lecture fines et des leviers d'action pertinents.