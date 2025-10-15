Fallait-il que Napoléon III s'allie avec l'Angleterre en 1853 et fasse une guerre coûteuse et sanglante à la Russie pour sauver l'Empire ottoman ? Ainsi présentée, la question de l'enjeu de la guerre de Crimée (1853-1856) a suscité l'incompréhension et même l'hostilité contre le Second Empire, surtout à l'époque de l'alliance franco-russe. Aujourd'hui encore, le sujet donne lieu à des interprétations très diverses, sans compter les relectures idéologiques liées à la politique actuelle de la Russie. Au-delà de l'histoire militaire, Yves Bruley propose une approche plus large, à l'échelle des relations internationales. Il montre que cette guerre a été un point de bascule pour le système international et nous pousse à nous interroger : la question d'Orient, c'est-à-dire le sort de l'Empire ottoman, devait-elle se régler directement entre la Russie et la Turquie ou était-elle bel et bien une question d'intérêt général relevant du Concert européen ?