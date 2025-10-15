Inscription
Guillaume Desgens-Pasanau

ActuaLitté
L'ouvrage indispensable pour vérifier son niveau de conformité ou protéger ses données personnelles. La 6e édition du présent ouvrage vise à confier au lecteur les principales "clés" de décryptage du RGPD et de la loi française du 20 juin 2018. Elle est enrichie de développements spécifiques à la cybersécurité ainsi qu'aux textes adoptés ou en cours d'adoption au niveau européen relatifs à la protection des données personnelles. L'ouvrage s'adresse tant au professionnel souhaitant vérifier son niveau de conformité qu'au citoyen soucieux de la protection de sa vie privée et de ses données personnelles. 1/ Un auteur reconnu : magistrat, chef de service des affaires juridiques de la CNIL pendant 8 ans, l'auteur est un des meilleurs experts français spécialisés en la matière. 2/ Un ouvrage accessible : par son approche pédagogique et synthétique, il intéresse aussi bien le professionnel que le particulier. 3/ Un ouvrage indispensable pour appréhender les textes adoptés ou en cours d'adoption au niveau européen mais également pour se mettre en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et la loi française.

Par Guillaume Desgens-Pasanau
Chez LexisNexis

|

Auteur

Guillaume Desgens-Pasanau

Editeur

LexisNexis

Genre

rgpd

La protection des données personnelles

Guillaume Desgens-Pasanau

Paru le 15/10/2025

400 pages

LexisNexis

35,00 €

ActuaLitté
9782711043040
