Nos folies invisibles

Sabrina Philippe

ActuaLitté
Et si, derrière nos folies invisibles... se cachait notre humanité la plus profonde ? Yvan, jeune homme brillant, tente de survivre dans un monde qui ne comprend ni ses voix intérieures ni sa différence. Joséphine, elle, s'est perdue dans une passion amoureuse dévorante, jusqu'à franchir les frontières de la raison. Rien ne destinait ces deux âmes égarées à se rencontrer, sinon la mer, Dieppe, et ce besoin vital d'être enfin compris. A travers leurs trajectoires entremêlées de rencontres, Sabrina Philippe nous entraîne dans un voyage bouleversant au coeur de la santé mentale, là où la folie n'est plus une barrière mais un territoire de partage, de compassion, et parfois de rédemption. Porté par une écriture sensible et lumineuse, ce roman interroge nos certitudes sur la normalité, la différence, et les mystères de l'invisible. "Il faut être fou pour n'aimer qu'à moitié". Après le succès phénoménal de Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, plus d'un million de lecteurs conquis, le nouveau roman de Sabrina Philippe

Par Sabrina Philippe
Chez Editions Mazarine

Auteur

Sabrina Philippe

Editeur

Editions Mazarine

Genre

Littérature française

Nos folies invisibles

Sabrina Philippe

Paru le 01/10/2025

284 pages

Editions Mazarine

20,90 €

9782863748992
