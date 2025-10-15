Des légumes et du goût

Une cuisine qui allie plaisir de manger et préservation du vivant Josselin Marie, chef engagé en faveur d'une cuisine durable, révolutionne nos assiettes en donnant aux légumes la place centrale quitte à reléguer les protéines animales au rang de simple accompagnement ! Il partage dans ce livre une centaine de recettes de tous les jours, construites autour des principaux légumes : tourte épinards et chèvre-frais, volaille de Noël, cordon-bleu d'aubergine, blanquette, nuggets végétaux, hachis parmentier de sanglier, barbecue végétal, far breton, financier à la rhubarbe, mousse de cassis... Désormais, vous ne manquerez plus d'idées pour cuisiner des recettes gourmandes, généreuses et fédératrices !