Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Des légumes et du goût

Louise Marinig, Josselin Marie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une cuisine qui allie plaisir de manger et préservation du vivant Josselin Marie, chef engagé en faveur d'une cuisine durable, révolutionne nos assiettes en donnant aux légumes la place centrale quitte à reléguer les protéines animales au rang de simple accompagnement ! Il partage dans ce livre une centaine de recettes de tous les jours, construites autour des principaux légumes : tourte épinards et chèvre-frais, volaille de Noël, cordon-bleu d'aubergine, blanquette, nuggets végétaux, hachis parmentier de sanglier, barbecue végétal, far breton, financier à la rhubarbe, mousse de cassis... Désormais, vous ne manquerez plus d'idées pour cuisiner des recettes gourmandes, généreuses et fédératrices !

Par Louise Marinig, Josselin Marie
Chez Marabout

|

Auteur

Louise Marinig, Josselin Marie

Editeur

Marabout

Genre

Cuisine familiale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Des légumes et du goût par Louise Marinig, Josselin Marie

Commenter ce livre

 

Des légumes et du goût

Josselin Marie

Paru le 22/10/2025

292 pages

Marabout

29,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501198424
9782501198424
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.