L'aube des étoiles de l'ombre

Il suffit d'un pas dans l'inconnu pour que l'univers se révèle... Neven et Céleste ont dix-huit ans. Jumeaux fusionnels, ils vivent paisiblement dans une ferme isolée, entourés de leur famille. Mais, depuis toujours, une règle leur est imposée : il leur est interdit de quitter leurs terres. Pourquoi ? Quel est ce mystérieux danger dont on veut les protéger ? Quand Neven commence à remettre en question cette loi silencieuse, il ne se doute pas qu'il s'apprête à dévoiler un secret capable de bouleverser leur monde - et bien au-delà. Entre lien fraternel, quête de vérité et ouverture à l'inconnu, ce roman lumineux interroge les frontières qu'on ne voit pas... et ce qui pourrait se cacher derrière.