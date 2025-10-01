Inscription
L'aube des étoiles de l'ombre

Laetitia Matringe

ActuaLitté
Il suffit d'un pas dans l'inconnu pour que l'univers se révèle... Neven et Céleste ont dix-huit ans. Jumeaux fusionnels, ils vivent paisiblement dans une ferme isolée, entourés de leur famille. Mais, depuis toujours, une règle leur est imposée : il leur est interdit de quitter leurs terres. Pourquoi ? Quel est ce mystérieux danger dont on veut les protéger ? Quand Neven commence à remettre en question cette loi silencieuse, il ne se doute pas qu'il s'apprête à dévoiler un secret capable de bouleverser leur monde - et bien au-delà. Entre lien fraternel, quête de vérité et ouverture à l'inconnu, ce roman lumineux interroge les frontières qu'on ne voit pas... et ce qui pourrait se cacher derrière.

Par Laetitia Matringe
Chez La Fontaine de Siloé

|

Auteur

Laetitia Matringe

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Littérature française

L'aube des étoiles de l'ombre

Laetitia Matringe

Paru le 01/10/2025

La Fontaine de Siloé

19,90 €

ActuaLitté
9782842069056
© Notice établie par ORB
