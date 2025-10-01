Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Amok, la mémoire des loups

Daniel Cornut

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'approche de l'hiver, la meute de loups doit trouver un territoire assez riche pour assurer sa survie. Heureusement, la solidarité familiale permet d'affronter les difficultés. Ouk est maintenant presqu'aussi fort que son père Amok, et il peut participer pleinement aux activités du clan. Clara, la jeune nivologue savoyarde, va elle aussi connaître de nouvelles péripéties dans le Grand Nord, et sa proximité avec les loups se révélera une aide précieuse. A travers ces destins croisés, Daniel Cornut nous plonge dans l'univers fascinant de l'hiver canadien avec un bel esprit d'aventure. L'auteur : Daniel Cornut est l'auteur du premier tome d'Amok, Un loup dans l'hiver.

Par Daniel Cornut
Chez La Fontaine de Siloé

|

Auteur

Daniel Cornut

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Amok, la mémoire des loups par Daniel Cornut

Commenter ce livre

 

Amok, la mémoire des loups

Daniel Cornut

Paru le 01/10/2025

La Fontaine de Siloé

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782842068967
9782842068967
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.