Amok, la mémoire des loups

A l'approche de l'hiver, la meute de loups doit trouver un territoire assez riche pour assurer sa survie. Heureusement, la solidarité familiale permet d'affronter les difficultés. Ouk est maintenant presqu'aussi fort que son père Amok, et il peut participer pleinement aux activités du clan. Clara, la jeune nivologue savoyarde, va elle aussi connaître de nouvelles péripéties dans le Grand Nord, et sa proximité avec les loups se révélera une aide précieuse. A travers ces destins croisés, Daniel Cornut nous plonge dans l'univers fascinant de l'hiver canadien avec un bel esprit d'aventure. L'auteur : Daniel Cornut est l'auteur du premier tome d'Amok, Un loup dans l'hiver.