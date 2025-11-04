Inscription
#Essais

Ecos

Benjamin Aïdan, Elena Maarek, Anne Charon, Nicolas Meton

ActuaLitté
GUIDE METHODOLOGIQUE A LA PREPARATION DES ECOS & ENTRAINEMENTS AVEC CORRECTIONS DETAILLEES ET COMMENTEES Elena et Benjamin sont deux étudiants en médecine qui ont tous deux gagné de nombreuses places grâce à la nouvelle épreuve classante des ECOS. Les ECOS (Examens Cliniques Objectifs et Structure ? s) sont des simulations de situations cliniques destine ? es a` e ? valuer les aptitudes cliniques et la communication de l'e ? tudiant. Dans cet ouvrage, ils partagent avec vous leur méthode, leurs astuces, et leurs moyens mnémotechniques, qui les ont aidés à atteindre leur classement. Ils vous proposent également des entraînements couvrant la plupart des sujets potentiels des ECOS. Les corrections sont détaillées avec une méthodologie rigoureuse et des rappels de cours, enrichies d'astuces pour gagner du temps et faire la différence le jour des oraux.

Par Benjamin Aïdan, Elena Maarek, Anne Charon, Nicolas Meton
Chez Ellipses

|

Auteur

Benjamin Aïdan, Elena Maarek, Anne Charon, Nicolas Meton

Editeur

Ellipses

Genre

Annales

Ecos

Benjamin Aïdan, Elena Maarek

Paru le 04/11/2025

256 pages

Ellipses

24,00 €

9782340111097
© Notice établie par ORB
