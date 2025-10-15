Vous êtes fatiguée et stressée par toutes les tâches du quotidien ? Vous ne vous sentez pas soutenue par votre partenaire ? Et si vous envisagiez une nouvelle façon d'organiser votre vie ? On le sait : les femmes assument la majorité du travail lié à la gestion du foyer et de la famille. Ce livre apporte enfin une solution concrète à ce déséquilibre universel : la méthode Fair-Play. Eve Rodsky a identifié 100 tâches auxquelles les couples sont généralement confrontés. Il y a le ménage et les lessives bien sûr, mais aussi tout le travail invisible qui alourdit la charge mentale : anticipation des menus, prise des rendez-vous médicaux, achat des cadeaux, organisation des vacances... Grâce à des lanceurs de discussion percutants, abordez la question de la répartition des tâches sans tensions et identifiez ensemble les responsabilités à partager. Mais la méthode fair-Play ne s'arrête pas là : elle fixe un cadre clair pour éviter les pièges habituels ("Je ne sais pas faire", "Il le fait mal"...) et déterminer un standard de qualité pour la réalisation de chaque tâche. Une vraie révolution qui a déjà changé la vie de plus de 300 000 couples !