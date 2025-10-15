Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La méthode Fair Play

Eve Rodsky

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous êtes fatiguée et stressée par toutes les tâches du quotidien ? Vous ne vous sentez pas soutenue par votre partenaire ? Et si vous envisagiez une nouvelle façon d'organiser votre vie ? On le sait : les femmes assument la majorité du travail lié à la gestion du foyer et de la famille. Ce livre apporte enfin une solution concrète à ce déséquilibre universel : la méthode Fair-Play. Eve Rodsky a identifié 100 tâches auxquelles les couples sont généralement confrontés. Il y a le ménage et les lessives bien sûr, mais aussi tout le travail invisible qui alourdit la charge mentale : anticipation des menus, prise des rendez-vous médicaux, achat des cadeaux, organisation des vacances... Grâce à des lanceurs de discussion percutants, abordez la question de la répartition des tâches sans tensions et identifiez ensemble les responsabilités à partager. Mais la méthode fair-Play ne s'arrête pas là : elle fixe un cadre clair pour éviter les pièges habituels ("Je ne sais pas faire", "Il le fait mal"...) et déterminer un standard de qualité pour la réalisation de chaque tâche. Une vraie révolution qui a déjà changé la vie de plus de 300 000 couples !

Par Eve Rodsky
Chez Marabout

|

Auteur

Eve Rodsky

Editeur

Marabout

Genre

Vivre en couple

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La méthode Fair Play par Eve Rodsky

Commenter ce livre

 

La méthode Fair Play

Eve Rodsky

Paru le 15/10/2025

304 pages

Marabout

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501196017
9782501196017
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.