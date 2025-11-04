L'essentiel de la consolidation des comptes

La consolidation des comptes offre une vision financière claire et globale d'un groupe de sociétés qui consiste à regrouper les comptes individuels des différentes entités (société mère et ses filiales) pour ne former qu'un seul et unique jeu d'états financiers. A l'heure où les groupes se complexifient et s'internationalisent, la consolidation des comptes est confrontée à de nouveaux défis. Les normes comptables (IFRS, US GAAP) sont en constante évolution, et les problématiques liées aux fusions acquisitions, aux participations croisées, et aux transactions intra-groupe exigent une expertise pointue. Par ailleurs, la digitalisation et l'automatisation des processus de consolidation posent de nouvelles questions. Ce livre aborde ces problématiques de manière claire et structurée pour vous donner les clés de compréhension nécessaires. Points forts - Ce livre a été conçu pour être un outil d'apprentissage efficace et accessible. Il offre un contenu à la fois condensé et précis - Les notions sont expliquées de manière progressive, avec des exemples concrets pour faciliter leur assimilation - C'est la référence pour passer de la théorie à la pratique