#Essais

L'essentiel de la gestion des ressources humaines

Laëtitia Lethielleux

La gestion des ressources humaines (GRH) est une discipline stratégique qui se trouve au coeur de la performance de toute entreprise qui englobe des domaines variés, de la gestion des carrières à la rémunération, en passant par le recrutement, la formation et le bien-être au travail. Le monde du travail étant en constante mutation, la GRH est confrontée à des défis majeurs tels que l'essor du numérique qui redéfinit les processus et les compétences requises ; la gestion de la diversité et de l'inclusion qui est plus que jamais un enjeu sociétal et managérial ; les attentes des salariés évoluent (davantage de sens, de flexibilité et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle). Ce livre a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants en comptabilité et en gestion, il propose une synthèse claire et concise des fondamentaux de la GRH, sans pour autant sacrifier la profondeur de l'analyse. Points forts - Présentation des concepts clés, des outils pratiques et des méthodologies essentielles pour comprendre les défis contemporains de la fonction RH - Fournit un socle de connaissances solide et directement applicable, indispensable à un futur responsable des RH - Intégrer une vision stratégique des ressources humaines en lien avec les aspects financiers et organisationnels

Par Laëtitia Lethielleux
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Laëtitia Lethielleux

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Gestion des ressources humaine

L'essentiel de la gestion des ressources humaines

Laëtitia Lethielleux

Paru le 04/11/2025

144 pages

Gualino Editeur

16,00 €

9782297264853
