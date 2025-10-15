Inscription
#Essais

Ce qui tient

L'école de philosophie

Recueil de textes autour de la notion d'institutions mineures, écrit depuis l'Ecole de philosophie, une école autogérée dans le Tarn-Et-Garonne. Recueil de philosophie politique, ce livre est aussi issu des questions pratiques et existentielles que l'école de philosophie se pose sur elle-même : sa forme comme institution et comme groupe, la pratique de la philosophie comme discours écrasant, et les manières de la pratiquer. Un enjeu s'en dégage : qu'est-ce que cela veut dire pour un groupe de durer dans le temps sans se scléroser ?

Par L'école de philosophie
Chez Burn Août Editions

|

Auteur

L'école de philosophie

Editeur

Burn Août Editions

Genre

Ouvrages généraux

Ce qui tient

L'école de philosophie

Paru le 15/10/2025

250 pages

Burn Août Editions

20,00 €

9782493534248
© Notice établie par ORB
