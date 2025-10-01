Le premier album de naissance astrologique ! De l'avant naissance avec la grossesse, les portraits de Papa et Maman, l'annonce à la famille, le choix du prénom... à l'arrivée de bébé Scorpion (23 octobre - 21 novembre), à travers le récit du jour de sa naissance, le séjour à la maternité, le retour à la maison, la rencontre avec les proches... Sans oublier une partie pour immortaliser toutes ses découvertes et étapes clés : premier bain, premier sourire, première sortie en poussette, première purée, premiers pas, première dent... Un bel album à lire et à remplir présentant un portrait complet pour découvrir ce que son signe dit de bébé Scorpion, les traits de caractère qui se dessinent dès les premiers mois, son rapport au monde et aux autres et quand bébé Scorpion deviendra grand !