Histoire du protestantisme

Jean Baubérot-Vincent

ActuaLitté
En 1520, Martin Luther brûle la bulle lui signifiant son excommunication. Par ce geste, sa contestation menée jusqu'alors à l'intérieur de l'Eglise catholique se mue en protestation hors d'elle. Dans les années qui suivent, des mouvements de réforme deviennent la Réforme, la Réforme se transforme en protestantisme, la rupture en organisations et institutions, la protestation en pouvoirs, l'hérésie en nouvelles orthodoxies. Aujourd'hui, l'expansion de cet ensemble confessionnel dans le monde entier et, en particulier, la vitalité du mouvement évangélique contrastent avec les difficultés que le protestantisme rencontre dans un Occident de plus en plus sécularisé. Jean Baubérot, en retraçant l'histoire du protestantisme, interroge son rapport à une modernité qu'il a contribué à faire émerger et qui est à présent en crise.

Jean Baubérot-Vincent
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Jean Baubérot-Vincent

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

Histoire du protestantisme

Jean Baubérot-Vincent

Paru le 01/10/2025

128 pages

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

9782715436824
