Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

L'héritière du Kansas ; Séduite par son garde du corps ; Ce patron si secret

Susan Meier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Intégrale de la série "Les milliardaires de Manhattan" Leni, Charlotte et Danny sont les nouveaux héritiers de Manhattan ! L'héritière du Kansas, Susan Meier Leni a grandi dans un village tranquille du Kansas où il ne se passe pas grand-chose. Aussi est-elle sidérée de voir débarquer dans le petit restaurant où elle travaille comme serveuse un homme d'affaires de la ville. D'autant que Nick Kourakis lui fait une révélation inattendue : elle est l'héritière d'un milliardaire et doit sur-le-champ l'accompagner à New York ! Séduite par son garde du corps, Susan Meier Jamais Charlotte n'aurait imaginé avoir besoin d'un garde du corps. Seulement voilà, lorsque Jace MacDonald lui révèle qu'elle est l'héritière secrète d'un célèbre milliardaire, elle accepte sa protection rapprochée jusqu'à New York. Hélas, les élans de son coeur pour Jace lui paraissent plus dangereux encore que les menaces qui pèsent sur son héritage... Ce patron si secret, Susan Meier La vie de Danny Manelli ne sera plus jamais la même. Il vient de découvrir qu'il est l'un des héritiers d'un milliardaire mais surtout, qu'il a un fils de deux ans ! Parce qu'il ne connaît rien aux enfants, Danny s'empresse de recruter une nourrice, en la personne de Marnie Olsen. Or, si la jeune femme se révèle parfaite auprès du petit garçon, elle semble lui dissimuler un secret... Romans réédités

Par Susan Meier
Chez Harlequin

|

Auteur

Susan Meier

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'héritière du Kansas ; Séduite par son garde du corps ; Ce patron si secret par Susan Meier

Commenter ce livre

 

L'héritière du Kansas ; Séduite par son garde du corps ; Ce patron si secret

Susan Meier

Paru le 03/11/2025

464 pages

Harlequin

7,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280524407
9782280524407
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.