L'héritière du Kansas ; Séduite par son garde du corps ; Ce patron si secret

Intégrale de la série "Les milliardaires de Manhattan" Leni, Charlotte et Danny sont les nouveaux héritiers de Manhattan ! L'héritière du Kansas, Susan Meier Leni a grandi dans un village tranquille du Kansas où il ne se passe pas grand-chose. Aussi est-elle sidérée de voir débarquer dans le petit restaurant où elle travaille comme serveuse un homme d'affaires de la ville. D'autant que Nick Kourakis lui fait une révélation inattendue : elle est l'héritière d'un milliardaire et doit sur-le-champ l'accompagner à New York ! Séduite par son garde du corps, Susan Meier Jamais Charlotte n'aurait imaginé avoir besoin d'un garde du corps. Seulement voilà, lorsque Jace MacDonald lui révèle qu'elle est l'héritière secrète d'un célèbre milliardaire, elle accepte sa protection rapprochée jusqu'à New York. Hélas, les élans de son coeur pour Jace lui paraissent plus dangereux encore que les menaces qui pèsent sur son héritage... Ce patron si secret, Susan Meier La vie de Danny Manelli ne sera plus jamais la même. Il vient de découvrir qu'il est l'un des héritiers d'un milliardaire mais surtout, qu'il a un fils de deux ans ! Parce qu'il ne connaît rien aux enfants, Danny s'empresse de recruter une nourrice, en la personne de Marnie Olsen. Or, si la jeune femme se révèle parfaite auprès du petit garçon, elle semble lui dissimuler un secret... Romans réédités