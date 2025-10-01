Inscription
#Essais

Histoire du judaïsme

Eric Smilevitch

Au-delà des rites et croyances particuliers au judaïsme, cette religion propose surtout une culture globale qui recouvre un enseignement doctrinal, un ensemble de lois très développé, un mode de vie particulier et un système social étendu. Cette culture est plurimillénaire : une bibliothèque juive traditionnelle contient à la fois des ouvrages de la haute Antiquité (Bible), de l'Antiquité tardive (Talmud, Midrash) et un très grand nombre de textes et d'études, relayés depuis l'époque médiévale, qui vont du commentaire biblique ou talmudique au traité philosophique ou cabalistique. Retracer l'histoire du judaïsme, c'est aussi explorer la tradition hébraïque qui enveloppe toutes les dimensions de la vie, depuis les idées les plus hautes de la métaphysique jusqu'aux détails les plus pointus de la relation de chacun à son corps, aux objets du monde et à autrui.

Eric Smilevitch
Chez Presses Universitaires de France - PUF



Auteur

Eric Smilevitch

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

Histoire du judaïsme

Eric Smilevitch

Paru le 01/10/2025

128 pages

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

9782715436763
