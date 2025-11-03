Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Une situation si troublante ; Un nouveau départ à deux ; Un play-boy énigmatique

Janice Maynard, Yves Crapez, Edouard Diaz, Peggy Sastre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Intégrale de la série "Les héritiers de Stone River" Quand la passion enflamme les coeurs... Une situation si troublante, Janice Maynard Lorsque son patron lui demande de s'installer chez son frère Quinten pour s'occuper de lui pendant sa convalescence, Katie ne peut refuser. Hélas, parce que Quinten est son ex-amant, leurs retrouvailles pourraient se révéler brûlantes. Et Katie s'interroge : osera-t-elle jouer une fois de plus avec le feu, au risque de se brûler les ailes ? Un nouveau départ à deux, Janice Maynard Seule avec son bébé, Ivy doit à tout prix trouver un travail. Aussi est-elle plus que soulagée lorsque Farrell Stone l'engage pour qu'elle s'occupe de sa maison dans le nord du Maine. Enfin, elle va pouvoir souffler et reconstruire sa vie avec sa fille. Mais comment cohabiter avec cet homme qui fait déjà battre son coeur bien trop vite ? Un play-boy énigmatique, Janice Maynard Frances ne sait pas si elle a bien fait d'accepter la mission que lui a confiée Zachary Stone consistant à tester la sécurité informatique de son entreprise... Le play-boy qu'elle a autrefois rencontré au lycée est aussi séduisant que difficile à cerner. Or pour se concentrer sur sa mission elle doit juguler l'attirance qu'elle ressent pour lui... Romans réédités

Par Janice Maynard, Yves Crapez, Edouard Diaz, Peggy Sastre
Chez Harlequin

|

Auteur

Janice Maynard, Yves Crapez, Edouard Diaz, Peggy Sastre

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une situation si troublante ; Un nouveau départ à deux ; Un play-boy énigmatique par Janice Maynard, Yves Crapez, Edouard Diaz, Peggy Sastre

Commenter ce livre

 

Une situation si troublante ; Un nouveau départ à deux ; Un play-boy énigmatique

Janice Maynard trad. Yves Crapez, Edouard Diaz, Peggy Sastre

Paru le 03/11/2025

476 pages

Harlequin

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280524391
9782280524391
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.