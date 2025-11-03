Une situation si troublante ; Un nouveau départ à deux ; Un play-boy énigmatique

Intégrale de la série "Les héritiers de Stone River" Quand la passion enflamme les coeurs... Une situation si troublante, Janice Maynard Lorsque son patron lui demande de s'installer chez son frère Quinten pour s'occuper de lui pendant sa convalescence, Katie ne peut refuser. Hélas, parce que Quinten est son ex-amant, leurs retrouvailles pourraient se révéler brûlantes. Et Katie s'interroge : osera-t-elle jouer une fois de plus avec le feu, au risque de se brûler les ailes ? Un nouveau départ à deux, Janice Maynard Seule avec son bébé, Ivy doit à tout prix trouver un travail. Aussi est-elle plus que soulagée lorsque Farrell Stone l'engage pour qu'elle s'occupe de sa maison dans le nord du Maine. Enfin, elle va pouvoir souffler et reconstruire sa vie avec sa fille. Mais comment cohabiter avec cet homme qui fait déjà battre son coeur bien trop vite ? Un play-boy énigmatique, Janice Maynard Frances ne sait pas si elle a bien fait d'accepter la mission que lui a confiée Zachary Stone consistant à tester la sécurité informatique de son entreprise... Le play-boy qu'elle a autrefois rencontré au lycée est aussi séduisant que difficile à cerner. Or pour se concentrer sur sa mission elle doit juguler l'attirance qu'elle ressent pour lui... Romans réédités