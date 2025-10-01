Quatre soeurs au secours des animaux

Pendant son temps libre, Laure s'investit auprès des animaux d'un refuge. Avec son ami Driss, elle lave les box, nettoie les gamelles, distribue les croquettes. Quand elle apprend que le refuge risque de fermer, elle s'inquiète : que deviendront les chats, les chiens et les Nouveaux Animaux de Compagnie ? Après avoir organisé une collecte, elle fait avec Lisa, Luna et Ulysse des podcasts d'informations et de conseils sur le bien-être animal. Mais bientôt, Jimmy le persan de la voisine confié à ses petites soeurs se sauve. Puis les chats du quartier disparaissent tour à tour...