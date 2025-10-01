Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Quatre soeurs au secours des animaux

Sophie Rigal-Goulard, Diglee

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pendant son temps libre, Laure s'investit auprès des animaux d'un refuge. Avec son ami Driss, elle lave les box, nettoie les gamelles, distribue les croquettes. Quand elle apprend que le refuge risque de fermer, elle s'inquiète : que deviendront les chats, les chiens et les Nouveaux Animaux de Compagnie ? Après avoir organisé une collecte, elle fait avec Lisa, Luna et Ulysse des podcasts d'informations et de conseils sur le bien-être animal. Mais bientôt, Jimmy le persan de la voisine confié à ses petites soeurs se sauve. Puis les chats du quartier disparaissent tour à tour...

Par Sophie Rigal-Goulard, Diglee
Chez Rageot

|

Auteur

Sophie Rigal-Goulard, Diglee

Editeur

Rageot

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quatre soeurs au secours des animaux par Sophie Rigal-Goulard, Diglee

Commenter ce livre

 

Quatre soeurs au secours des animaux

Sophie Rigal-Goulard, Diglee

Paru le 01/10/2025

202 pages

Rageot

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782700286670
9782700286670
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.