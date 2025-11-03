Un mariage pour Noël

L'héritier d'une princesse, Clare Connelly La princesse Charlotte de Rothsburg connaît son devoir : donner au royaume un héritier. Or, avant d'épouser un prétendant imposé, elle s'accorde une nuit d'égarement. Anonymement, elle s'offre à Rocco Santinova, un homme d'affaires connu à Manhattan et dans le monde pour être impitoyable. Mais Charlotte se découvre vite enceinte et n'a d'autre choix pour éviter la disgrâce que d'épouser Rocco... Les fiancés de Noël, Allie Kincheloe Se faire passer pour la fiancée du Dr Dexter Henry, le soir de Noël ? Lena accepte la proposition du chirurgien, à la condition qu'il lui rende la pareille pour le Nouvel An. Ainsi, ils échapperont aux tentatives de leurs familles respectives de les marier. Mais quand la passion s'en mêle, la comédie devient soudain difficile à jouer... Une alliance pour Noël, Nina Singh Evan Kim ne compte que sur lui-même. Mais quand l'avenir de son entreprise est menacé par sa réputation de play-boy, il demande à la douce Chiara de jouer le rôle de sa fiancée. En échange, il lui offre le voyage qui la ramènera auprès des siens pour Noël. Seulement, jouer les amoureux n'est pas sans risque... Romans réédités