Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Un mariage pour Noël

Clare Connelly, Allie Kincheloe, Nina Singh

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'héritier d'une princesse, Clare Connelly La princesse Charlotte de Rothsburg connaît son devoir : donner au royaume un héritier. Or, avant d'épouser un prétendant imposé, elle s'accorde une nuit d'égarement. Anonymement, elle s'offre à Rocco Santinova, un homme d'affaires connu à Manhattan et dans le monde pour être impitoyable. Mais Charlotte se découvre vite enceinte et n'a d'autre choix pour éviter la disgrâce que d'épouser Rocco... Les fiancés de Noël, Allie Kincheloe Se faire passer pour la fiancée du Dr Dexter Henry, le soir de Noël ? Lena accepte la proposition du chirurgien, à la condition qu'il lui rende la pareille pour le Nouvel An. Ainsi, ils échapperont aux tentatives de leurs familles respectives de les marier. Mais quand la passion s'en mêle, la comédie devient soudain difficile à jouer... Une alliance pour Noël, Nina Singh Evan Kim ne compte que sur lui-même. Mais quand l'avenir de son entreprise est menacé par sa réputation de play-boy, il demande à la douce Chiara de jouer le rôle de sa fiancée. En échange, il lui offre le voyage qui la ramènera auprès des siens pour Noël. Seulement, jouer les amoureux n'est pas sans risque... Romans réédités

Par Clare Connelly, Allie Kincheloe, Nina Singh
Chez Harlequin

|

Auteur

Clare Connelly, Allie Kincheloe, Nina Singh

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un mariage pour Noël par Clare Connelly, Allie Kincheloe, Nina Singh

Commenter ce livre

 

Un mariage pour Noël

Clare Connelly, Allie Kincheloe, Nina Singh

Paru le 03/11/2025

416 pages

Harlequin

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280523226
9782280523226
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.