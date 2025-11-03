Passion dans les Caraïbes ; Des jumeaux pour une pédiatre

Passion dans les Caraïbes, Joanna Neil Lorsqu'on lui propose un poste de médecin urgentiste sur une petite île des Caraïbes, Jessie accepte sans hésiter. Après tout, c'est l'occasion parfaite de changer d'air tout en acquérant une expérience décisive pour sa carrière. Mais, une fois sur place, Jessie se rend compte que ce qui fait battre son coeur d'excitation n'est pas le ciel d'azur et la plage de sable blanc, mais bien le trouble inattendu que lui inspire depuis le premier jour le Dr José Benitez, son patron... Des jumeaux pour une pédiatre, Juliette Hyland Pédiatre au Dallas Children's Hospital, Tessa mène une brillante carrière et n'a guère de temps pour la romance. Jusqu'au soir où, à la faveur de retrouvailles dans un bar, elle cède au désir entre les bras de Gabe Davis, un bel infirmier qui lui a offert autrefois son premier baiser. Seulement voilà, leur nuit supposée sans lendemain révèle bientôt ses tendres conséquences : Tessa attend des jumeaux ! Romans réédités