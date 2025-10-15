Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Rencontre avec le Soleil

François Garagnon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le long-seller "Jade et les sacrés mystères de la vie" , au succès jamais démenti depuis 35 ans, apparaît ici dans une livrée très standing avec grande couverture souple à rabats, pelliculage supergloss et dorure à chaud. Ce livre est composé de deux livres en un : - la première partie reprend l'intégrale de "Jade et les sacrés mystères de la vie" dans une mise en page revisitée conservant les dessins d'origine (mis en valeur par le format XL) , - la seconde partie présente une nouvelle restée inédite jusqu'à ce jour, écrite par l'auteur peu de temps après "Jade et les sacrés mystères de la vie" .

Par François Garagnon
Chez Monte-Cristo

|

Auteur

François Garagnon

Editeur

Monte-Cristo

Genre

Sciences des religions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rencontre avec le Soleil par François Garagnon

Commenter ce livre

 

Rencontre avec le Soleil

François Garagnon

Paru le 15/10/2025

144 pages

Monte-Cristo

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488397056
9782488397056
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.