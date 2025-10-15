Rencontre avec le Soleil

Le long-seller "Jade et les sacrés mystères de la vie" , au succès jamais démenti depuis 35 ans, apparaît ici dans une livrée très standing avec grande couverture souple à rabats, pelliculage supergloss et dorure à chaud. Ce livre est composé de deux livres en un : - la première partie reprend l'intégrale de "Jade et les sacrés mystères de la vie" dans une mise en page revisitée conservant les dessins d'origine (mis en valeur par le format XL) , - la seconde partie présente une nouvelle restée inédite jusqu'à ce jour, écrite par l'auteur peu de temps après "Jade et les sacrés mystères de la vie" .