Le souhait de Liz ; Mariage australien

Meredith Webber, Susan Carlisle

Le souhait de Liz, Susan Carlisle Noël approche, et pourtant Liz Poole n'a pas le coeur à la fête. Jusqu'à sa rencontre avec le Dr Carter Jacobs et son adorable petit garçon. Soudain, elle a l'impression que tout est plus beau et sa vie saupoudrée de magie. Alors qu'elle se croyait fermée à l'amour, se pourrait-il que Carter lui soit destiné et qu'ils puissent fonder ensemble... une famille ? Mariage australien, Meredith Webber Paradise Lake. C'est dans ce coin perdu du bush australien que Cam débarque avec sa fille. Il n'est que de passage ici, le temps pour lui de mettre en vente le cabinet vétérinaire que lui a légué son oncle. Pourtant, à mesure qu'il découvre la petite ville, Cam se prend à apprécier la sérénité qui y règne. Surtout, il éprouve pour Lauren, le médecin local, des sentiments troublants mais dangereux, car tous deux n'ont aucun avenir ensemble... Romans réédités

Chez Harlequin

Harlequin

Roman d'amour, roman sentiment

Paru le 03/11/2025

288 pages

Harlequin

7,90 €

9782280522816
