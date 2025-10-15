Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Combien coûte une abeille ?

Ruedi Baur, Régis Marodon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Repenser l'économie en harmonie avec la nature : une enquête illustrée sur le prix du vivant. Les sciences nous apprennent que l'économie actuelle n'est pas compatible avec le dérèglement climatique, la perte de la biodiversité et l'augmentation des inégalités. Mais comprenons-nous bien les impacts qui résultent de nos choix de vie, d'habitat, de mobilité, de consommation, de loisirs ? Savons-nous ce que nous devons à une abeille ? Une petite abeille qui vole de fleur en fleur, c'est certes une image joyeuse et printanière, mais c'est surtout un service économique gratuit de pollinisation rendu à l'humanité. C'est tout le propos : comprendre nos liens avec la nature pour construire un futur souhaitable. Malia et ses amies, tout au long du livre, vont interroger les outils de l'écologie et de l'économie pour chercher des solutions. Et puisqu'on ne peut changer ni la planète, ni les gens, alors peut-être faut-il changer d'économie ?

Par Ruedi Baur, Régis Marodon
Chez Point Némo

|

Auteur

Ruedi Baur, Régis Marodon

Editeur

Point Némo

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Combien coûte une abeille ? par Ruedi Baur, Régis Marodon

Commenter ce livre

 

Combien coûte une abeille ?

Ruedi Baur, Régis Marodon

Paru le 15/10/2025

166 pages

Point Némo

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488387057
9782488387057
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.