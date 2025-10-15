Combien coûte une abeille ?

Repenser l'économie en harmonie avec la nature : une enquête illustrée sur le prix du vivant. Les sciences nous apprennent que l'économie actuelle n'est pas compatible avec le dérèglement climatique, la perte de la biodiversité et l'augmentation des inégalités. Mais comprenons-nous bien les impacts qui résultent de nos choix de vie, d'habitat, de mobilité, de consommation, de loisirs ? Savons-nous ce que nous devons à une abeille ? Une petite abeille qui vole de fleur en fleur, c'est certes une image joyeuse et printanière, mais c'est surtout un service économique gratuit de pollinisation rendu à l'humanité. C'est tout le propos : comprendre nos liens avec la nature pour construire un futur souhaitable. Malia et ses amies, tout au long du livre, vont interroger les outils de l'écologie et de l'économie pour chercher des solutions. Et puisqu'on ne peut changer ni la planète, ni les gens, alors peut-être faut-il changer d'économie ?