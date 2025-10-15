Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Même l'hiver a des airs de caresse

Hadrien, Marion Fritsch

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"UN LIVRET POETIQUE A DECACHETER DU 1ER AU 24 DECEMBRE ! Découvrez chaque jour un poème inédit de Marion Fritsch, mis en scène et en images par Hadrien. Une balade lumineuse et graphique pour se réconforter, rêver et cheminer jusqu'à Noël. Marion et Hadrien sont des passeurs de mots, engagés pour faire rayonner la poésie dans la vie de tous les jours, via leurs comptes (@unlivre_unehistoire_ et @crottinsverbaux) ou leurs performances en live dans le cadre du Poetry Club (@lepoetryclub)".

Par Hadrien, Marion Fritsch
Chez La Doux

|

Auteur

Hadrien, Marion Fritsch

Editeur

La Doux

Genre

Poésie - Comptines

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Même l'hiver a des airs de caresse par Hadrien, Marion Fritsch

Commenter ce livre

 

Même l'hiver a des airs de caresse

Hadrien, Marion Fritsch

Paru le 15/10/2025

196 pages

La Doux

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488275408
9782488275408
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.