Cuisine vietnamienne maison

Plongez dans la cuisine vietnamienne et découvrez ses saveurs exceptionnelles à travers des recettes simples, traditionnelles ou plus originales. Apprenez l'art du pliage en réalisant les fameux G i cu n (rouleaux de printemps), savourez une délicieuse soupe ph , des bánh xèo (crêpes vietnamiennes croustillantes), un boeuf lúc l c, ou un bánh mì sur le pouce. Du Nord au Sud, le Vietnam vous réserve de multiples expériences culinaires. Découvrez 90 recettes pour un voyage au coeur de la cuisine vietnamienne.