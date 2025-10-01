Cuisine vietnamienne maison

Plongez dans la cuisine vietnamienne et découvrez ses saveurs exceptionnelles à travers des recettes simples, traditionnelles ou plus originales. Apprenez l'art du pliage en réalisant les fameux G i cu n (rouleaux de printemps), savourez une délicieuse soupe ph , des bánh xèo (crêpes vietnamiennes croustillantes), un boeuf lúc l c, ou un bánh mì sur le pouce. Du Nord au Sud, le Vietnam vous réserve de multiples expériences culinaires. Découvrez 90 recettes pour un voyage au coeur de la cuisine vietnamienne.
Par
Noi 1988 Ha, Hanoi 1988, Akiko Ida Chez
Marabout
