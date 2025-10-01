Inscription
#Beaux livres

Cuisine vietnamienne maison

Noi 1988 Ha, Hanoi 1988, Akiko Ida

Plongez dans la cuisine vietnamienne et découvrez ses saveurs exceptionnelles à travers des recettes simples, traditionnelles ou plus originales. Apprenez l'art du pliage en réalisant les fameux G i cu n (rouleaux de printemps), savourez une délicieuse soupe ph , des bánh xèo (crêpes vietnamiennes croustillantes), un boeuf lúc l c, ou un bánh mì sur le pouce. Du Nord au Sud, le Vietnam vous réserve de multiples expériences culinaires. Découvrez 90 recettes pour un voyage au coeur de la cuisine vietnamienne.

Par Noi 1988 Ha, Hanoi 1988, Akiko Ida
Chez Marabout

|

Auteur

Noi 1988 Ha, Hanoi 1988, Akiko Ida

Editeur

Marabout

Genre

Cuisine asiatique

Cuisine vietnamienne maison

Noi 1988 Ha, Hanoi 1988

Paru le 08/10/2025

240 pages

Marabout

35,00 €

Scannez le code barre 9782501193092
9782501193092
© Notice établie par ORB
