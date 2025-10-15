Inscription
#Essais

Booklover

Felicia Kingsley

ActuaLitté
Vous adorez lire, mais vous ne vous y retrouvez plus parmi tous les livres qui vous ont fait vibrer et ceux qui vous font envie ? Ce carnet illustré est fait pour vous ! Il permet de garder la trace de tous vos coups de coeur, des flops mais aussi de votre wishlist pour ne rien oublier et pour mener à bien toutes vos ambitions livresques de l'année. Mois après mois, vous pourrez : - Vous souvenir des livres lus en notant vos avis, impressions, émotions, coups de coeur et dates de lecture. - Fixer des objectifs en établissant une PAL, des fiches et des challenges. - Garder une trace des livres en notant les meilleures citations ou en établissant un classement des personnages et des bookboyfriends préférés ! C'est le journal indispensable pour partager sa passion et créer des souvenirs de lecture inoubliables.

Par Felicia Kingsley
Chez Memento

|

Auteur

Felicia Kingsley

Editeur

Memento

Genre

Critique

Booklover

Felicia Kingsley

Paru le 15/10/2025

160 pages

Memento

12,90 €

ActuaLitté
9782488204156
