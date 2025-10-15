Inscription
Jacques-Louis David

Lucie Agache, A préciser

ActuaLitté
A l'occasion du bicentenaire de sa mort, le musée du Louvre propose une exposition consacrée à l'ensemble de la carrière du peintre Jacques-Louis David (1748-1825). Seul le Louvre est en mesure de relever un tel défi car il conserve le plus important ensemble au monde de peintures et de dessins de cet artiste français majeur, à commencer par ses toiles de très grand format. La dernière exposition de cette ampleur avait été organisée au Louvre, en 1989.

Par Lucie Agache
Chez Connaissance des arts

|

Auteur

Lucie Agache

Editeur

Connaissance des arts

Genre

Monographies

Jacques-Louis David

Lucie Agache, A préciser

Paru le 15/10/2025

68 pages

Connaissance des arts

12,90 €

9782487762688
